جالانت يصل إلى حدود غزة للوقوف على جاهزية قوات الاحتلال للغزو البري

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم السبت، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وصل قرب حدود قطاع غزة في ساعة متأخرة من الليل للقاء مسئولين في الجيش.



وأوضحت الصحيفة، أن جالانت تابع عن كثب جاهزية القوات الإسرائيلية للقيام بغزو بري محتمل للقطاع.



وكان جالانت، قد صرح أمس الجمعة بأن الهدف من الحرب الحالية "تصفية حماس وتأسيس نظام أمني جديد في قطاع غزة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وأوضح جالانت، خلال اجتماع مع أعضاء لجنة الدفاع والشئون الخارجية بالكنيست في تل أبيب، أن الحرب على حماس تنقسم إلى 3 مراحل، قائلا: "نحن في المرحلة الأولى، حيث تجري حملة عسكرية تتضمن غارات جوية ثم مناورة برية بهدف تدمير النشطاء والإضرار بالبنية التحتية من أجل هزيمة حماس وتدميرها".



وأضاف جالانت أن "المرحلة الثانية سنستمر في القتال ولكن بكثافة أقل حيث تعمل القوات على "القضاء على جيوب المقاومة".



وتابع: "الخطوة الثالثة ستكون إنشاء نظام أمني جديد في قطاع غزة، وإزالة مسئولية إسرائيل عن الحياة اليومية في قطاع غزة، وخلق واقع أمني جديد".



في المقابل، توعد أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، قوات الاحتلال بمعركة طويلة ودفع فاتورة قاسية.



وتواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.



وردا على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.