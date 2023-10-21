خارجية قطر: ننسق مع أمريكا والشركاء الدوليين بشأن الأسرى لدى حماس

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تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم السبت اتصالاً هاتفياً، من أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية القطرية، جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد.

وتوجه وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال بالشكر لدولة قطر على جهودها في تأمين إطلاق سراح مواطنتین آمریكيتين من قطاع غزة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال، استمرار تنسيق دولة قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية والشركاء الدوليين؛ للإفراج عن الأسرى وخفض التصعيد في قطاع غزة.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا للحظات الافراج عن الرهينتين الأمريكيتين، بينما كشفت وكالة رويترز عن هوية الثنائي، الأم جوديث رعنان صاحبة الـ59 عاما ونجلتها ناتالي صاحبة الـ18 عاماً.

وبحسب البيان الذي أصدرته حركة حماس، فإن إطلاق سراح الثنائي جاء لـ«دواعٍ إنسانية»، وهو إثبات للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات الرئيس الأمريكي بايدن لا أساس لها من الصحة، بحسب البيان.