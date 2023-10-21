الجيش اللبناني: العثور على 25 منصة إطلاق صواريخ نوع جراد جنوب البلاد

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أنها عثرت على 25 منصة إطلاق صواريخ من نوع جراد في منطقة سهل القليلة جنوب البلاد.

وأوضحت القيادة، في بيان صحفي، أنها عثرت على المنصات "في إطار عمليات المسح والتفتيش لمنطقة سهل القليلة التي أطلِق منها صواريخ نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشيرة إلى أنها واحدة منها تحمل صاروخًا معدًّا للإطلاق، وعملت الوحدات المختصة على تفكيكه.

يذكر أن كتائب القسام – لبنان كانت قد أعلنت، أمس الخميس، مسئوليتها عن إطلاق رشقةٍ صاروخية، مكونة من 30 صاروخاً انطلاقاً من جنوب لبنان باتجاه مناطق في الجليل الغربي وأبرزها "نهاريا" و"شلومي".