وزيرة الخارجية الألمانية تعود للقاهرة للمشاركة في قمة مصر السلام

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عادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى القاهرة مساء الجمعة، في أعقاب زيارة بيروت لإجراء محادثات مع مسئولي الحكومة اللبنانية على أمل تجنب تصاعد الصراع في حرب غزة بشكل أوسع.

ومددت بيربوك جولتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط، والتي شملت لبنان والأردن وإسرائيل ومصر- لحضور قمة للسلام في القاهرة اليوم السبت.

وتأمل بيربوك أن تساعد محادثاتها في مصر اليوم، في تجنب اتساع نطاق الحرب لتصبح حربا إقليمية.

وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية في وقت سابق، إيران والفصائل المدعومة من جانبها، مثل "حزب الله" من التورط في الحرب الدائرة في غزة.

وقالت بيربوك في تل أبيب عقب اجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين وزعيم المعارضة بيني جانتس: «أحذر إيران، وأحذر الميليشيات الشيعية في العراق، وأحذر الحوثيين في اليمن من إذكاء الإرهاب والانضمام إليه».

كما انتقدت بيربوك قرار إسرائيل بفرض حصار شامل على قطاع غزة ذي الكثافة السكانية المرتفعة، بما يشمل قطع إمدادات الكهرباء ومياه الشرب والغذاء.

وأضافت بيربوك: «معاناة المدنيين في غزة لن تشكل أرضا خصبة لإرهاب جديد فحسب، بل ستعرض أي خطوات نحو التقارب حتى الآن مع جيران (إسرائيل) العرب للخطر، لأن الاحتدام الإقليمي يشكل تهديدا الآن».