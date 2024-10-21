البحرية الأمريكية تعلن العثور على جثتى طيارين اثنين إثر تحطم مقاتلة بولاية واشنطن

أعلنت البحرية الأمريكية، يوم الأحد، مقتل طيارين اثنين تابعين لها فقدا عقب تحطم طائرة مقاتلة في منطقة جبلية في ولاية واشنطن خلال طلعة تدريبية روتينية.

وكانت طائرة نفاثة من طراز إي أيه – 18 جي جرولير تابعة لسرب الهجوم الإلكتروني قد تحطمت شرق جبل رينييه بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي، وفقا لقاعدة ويدبي الجوية التابعة للبحرية.

وانطلقت فرق البحث، بما فيها مروحية من طراز إم أتش – 60 إس تابعة للبحرية الأمريكية، على الفور من قاعدة ويدبي الجوية لمحاولة العثور على طاقم الطائرة وموقع التحطم.

وقال مسئولون إنه تم الاستعانة بجنود من القوات الخاصة التابعة للجيش مدربين على تسلق الجبال والإنقاذ من زوايا عالية والاتصالات الفنية للوصول إلى الحطام، الذي تم تحديد موقعه يوم الأربعاء الماضي بواسطة طاقم جوي كان يتواجد على ارتفاع حوالي 6000 قدم (1828 مترا) في منطقة نائية شديدة الانحدار ومليئة بالأشجار شرق جبل رينييه.

وذكر الكابتن ديفيد جانشي، قائد جناح الهجوم الإلكتروني في أسطول المحيط الهادئ الأمريكي، الخميس الماضي، أن تحديد مكان الطيارين المفقودين "بأسرع ما يمكن وبأمان" كان أولويتهم.

وقال ضابط القيادة تيموثي واربرتون "بقلوب مثقلة نتشاطر الألم في فقدان اثنين من طيارينا المحبوبين".

وأضاف "أولويتنا الآن هي رعاية أسر طيارينا الذين سقطوا وضمان سلامة بحارتنا "