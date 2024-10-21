غارات إسرائيلية عنيفة على محيط مطار بيروت

أفادت مراسلة روسيا اليوم في لبنان، مساء اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات متعددة استهدفت محيط مطار بيروت، ومنطقة الشياح في الضاحية الجنوبية، وسط تجدد للقصف.





وأوضحت أن "الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت منطقة الشياح، كما أكدت تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية وتحديدا في حي السلم.



وأظهرت مقاطع فيديو أعمدة الدخان تغطي مطار بيروت الدولي بعد غارات إسرائيلية على محيطه، وألسنه اللهب تتصاعد في مبنى بحي السلم جراء الغارات المتواصلة.



كما وثقت مراسلتنا غارة إسرائيلية عنيفة على محيط مطار بيروت.



وشهدت الضاحية الجنوبية حركة نزوح كبيرة بعد توجيه الجيش الإسرائيلي تحذيرا للسكان المتواجدين في عدد من المباني القريبة من المنشآت والمؤسسات الاقتصادية التابعة لحزب الله.



هذا واستهدفت الغارات الإسرائيلية فرع مؤسسة "القرض الحسن" بموقف حي السلم وبرج البراجنة ومنطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية للعاصمة.

وسبق الغارات تهديد إسرائيلي بضرب مراكز اقتصادية مهمة لـ"حزب الله"، وأنذر الجيش اللبنانيين الذين يعيشون بالقرب منها بالإخلاء الفوري.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، فيما يواصل مقاتلو "حزب الله" خوض المعارك وإطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.