ماكرون يطالب نتنياهو بالعمل على حماية المدنيين في لبنان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يرى في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس يحيى السنوار، «فرصة لمرحلة جديدة محتملة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة».

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ماكرون، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ودعا ماكرون، مجدداً إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وغزة، كما ندد بالهجوم الإسرائيلي على مواقع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وبحسب «الإليزيه»، طلب ماكرون من نتنياهو العمل على حماية المدنيين في لبنان.

وذكر مكتب الرئيس الفرنسي أن ماكرون، عبّر أيضاً عن تضامنه مع نتنياهو، بعد إطلاق طائرة مسيّرة صوب منزله في قيسارية.

وتزايد تبادل الانتقادات العلنية بين حكومتي فرنسا وإسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، إنه أمر وزارته ببدء إجراءات قانونية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمنعه الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض تجاري بحري عسكري سيقام قريبا في فرنسا.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، أن حظر فرنسا مشاركة الشركات الإسرائيلية بالمعارض العسكرية للمرة الثانية، إجراء «غير ديمقراطي وغير مقبول، خاصة بين الدول الصديقة».