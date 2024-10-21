التعليم: 50 جنيها قيمة الحصة لغير المعينين شاملة التأمينات والمعاشات

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا جديدا إلى المديريات التعليمية بشأن تعليمات صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم لسد العجز بهيئات التدريس من الخارج وكذلك المعلمين بالمعاش والمعلمين المعينين المسند لهم حصص إضافية فوق النصاب القانوني للعام الدراسي 2024 / 2025، مشيرة إلى الموافقة على زيادة قيمة الحصة الإضافية للمعلمين المعينين بالوزارة ليصبح 50 جنيها شامل حصة الموظف في التأمينات والمعاشات وكل الاستقطاعات الأخرى.

كانت الوزارة قد قررت أن يكون الصرف من خلال الإجراءات التالية:

- يتم تدبير الاعتماد المالي بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة ويتم تحويل المستحقات إلى المديريات التعليمية المختصة.

- تقوم المديريات بتحويل المستحقات إلى الإدارات التعليمية المختصة شهريا وقبل مواعيد استحقاقها بوقت كافِ ويتم اعتماد جدول الحصص الفعلي الذي تم أداءه فعليا في نهاية الشهر من مشرفي المادة بالمدرسة.

- يتم عرض جدول الحصص الفعلي بعد اعتماده من مشرفي المادة بالمدرسة على مديري المدارس لاعتماده بمعرفتهم وعلى مسئوليتهم بعد التأكد من صحة ما ورد به من بيانات.

- يتم رفع جدول الحصص الفعلي بعد اعتماده من مديري المدارس إلى مديري الإدارات التعليمية المختصة لاعتماده، وإحالته إلى إدارة الشئون المالية والإدارية بالإدارة التعليمية للصرف.

- يراعى أن يتم صرف المستحقات شهريا في نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم 10 في الشهر الذي يليه.