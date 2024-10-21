مسئول بفريق التفاوض الإسرائيلي: علينا الانسحاب من محور فيلادلفيا

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شدد مسئول بفريق التفاوض الإسرائيلي، على أهمية «مرونة» الموقف الإسرائيلي؛ من أجل استئناف المفاوضات الخاصة بالتهدئة في غزة.

ونقلت صحيفة «هآرتس»، عن المسئول بفريق التفاوض الإسرائيلي، قوله: «علينا الانسحاب من محور فيلادلفيا ودون هذه المرونة لن يكون هناك أي تقدم».

وأشارت الصحيفة إلى أن المسئول الإسرائيلي أبلغ أهالي المحتجزين في غزة، أن حركة حماس لم تتفكك بعد رحيل زعيمها يحيى السنوار.

وذكرت أن المسئول أكد أن «حماس تواصل العمل ووضعها مستقر»، منوهًا أن «مواقف حماس في المفاوضات لم تلن وربما تتصلب أكثر».

من جانبها، نقلت قناة «الجزيرة» عن القناة الـ12 العبرية، قولها إن «الجهات الأمنية أبلغت الوزراء بأن حماس لم تغير موقفها من صفقة التبادل بعد اغتيال السنوار».

وتوقعت أن يكون لقطر دور أكبر وأكثر أهمية في الفترة المقبلة.

بينما أفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، بأن هناك «تفاؤلًا» بقرب التوصل إلى صفقة مع حماس.

وقالت الصحيفة العبرية إن «الوزراء أعربوا عن حماستهم لوجود مجال لإمكانية التوصل إلى صفقة لإعادة المحتجزين».