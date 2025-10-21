نادي الأسير الفلسطيني: 80 شهيدا بين صفوف الأسرى بسجون الاحتلال منذ بدء الحرب

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بارتفاع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم منذ بدء ما بعد الإبادة إلى (80) شهيداً.

وقال في بيان، اليوم الثلاثاء، إن من بين الأسرى الشهداء 47 شهيدًا من غزة على الأقل، بعد الإعلان عن ارتقاء المعتقل كامل العجرمي من غزة يوم أمس.

ووفق البيان، ارتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى 317، وهذا المعطى ما تمكنت المؤسسات من توثيقه على مدار عقود.

علمًا بأنه وفي ضوء حرب الإبادة هناك معطيات عن عشرات المعتقلين الذين تم إعدامهم ميدانياً بعد اعتقالهم، وتحديدًا من غزة، بحسب البيان.

فيما يواصل الاحتلال احتجاز جثامين 88 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة، منهم 77 منذ بدء حرب الإبادة، فيما لا يزال عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.

ولفت إلى أنه لم تشهد الحركة الأسيرة في تاريخها مرحلة دموية كما تشهدها اليوم منذ اندلاع الحرب، نتيجة عمليات القتل الممنهجة التي تمارسها منظومة السجون بحق الأسرى، وفي الوقت الذي يواصل فيه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير دعواته لإقرار قانون إعدام الأسرى.