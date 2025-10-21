منظمة قطر الخيرية: 16 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة

أعلنت منظمة قطر الخيرية عن تخصيص مبلغ إضافي قدره 16 مليون دولار أمريكي لتوسيع مجال التدخلات الإنسانية في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الثلاثاء.

وجاء ذلك في كلمة يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، على هامش الحدث الرفيع المستوى الذي أقامته قطر في القاهرة، بهدف تسليط الضوء على الجهود القطرية المصرية المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في إطار الشراكة الإنسانية المستمرة بين البلدين.

وقال الكواري إن هذا الدعم يهدف للتوسع الفوري في عمليات المساعدات عبر قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى للمدنيين المتأثرين من الحرب، مشيرا إلى أن إجمالي مساهمة قطر الخيرية لغزة ارتفعت بهذا المبلغ إلى 142 مليون دولار، مشددا على الالتزام بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة والعمل على تعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة.

وأشار إلى التزام قطر الخيرية بالعمل والتنسيق الوثيق مع السلطات المعنية في جمهورية مصر العربية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الشريكة لضمان تسريع الإجراءات اللوجستية ورصد سير التوزيع وآليات الإبلاغ عن الاحتياج.

وتابع: استكمالا للالتزام الثابت والراسخ بإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، تم تدشين جسر بري بين الدوحة والعريش، وذلك ضمن المساعدات القطرية بهدف نقل أكثر من 16 ألفا و694 خيمة لقطاع غزة، وتواصلاً للجسر الإنساني وصلت 29 ألف خيمة تم شحنها بحراً إلى ميناء بورسعيد.

وبين أن إجمالي عدد الخيام المقدمة من المساعدات القطرية عبر الممر الإنساني المصري سيصل 75 ألفا و264 خيمة، وذلك بمنتصف شهر نوفمبر.