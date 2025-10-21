سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مباراة الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام فريق فياريال الإسباني.

ويتطلع مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، لتحقيق الفوز الثاني بعدما انتصر في الجولة الأولى على نابولي بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع موناكو بنتيجة 2-2.

أما فياريال فيرغب في تحقيق الفوز الأول بعدما تلقى هزيمة في الجولة الأولى من توتنهام بنتيجة 1-0، ثم تعادل مع يوفنتوس بنتيجة 2-2 في الجولة الثانية.

وحسبما أشار الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن التشكيل المتوقع لبيب جوارديولا في لقاء الليلة، سيكون كالتالي:

في حراسة المرمى دوناروما.

في الدفاع: لويس، ستونز، دياس، جفارديول.

في الوسط: جونزاليس، بوب، برناردو سيلفا، ريندرس.

في الهجوم: دوكو، هالاند.

وسيغيب عمر مرموش عن التشكيل الأساسي حسب الموقع الرسمي ليويفا، وذلك رغم عودته من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن الفريق لفترة طويلة.

وتأكد غياب كلا من: "خوسانوف بسبب إصابته في الكاحل، رودري بسبب إصابته في أوتار الركبة.