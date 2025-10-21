 موقف مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فياريال - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 10:43 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

موقف مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فياريال

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 - 10:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 - 10:34 ص

يستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مباراة الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام فريق فياريال الإسباني.

ويتطلع مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، لتحقيق الفوز الثاني بعدما انتصر في الجولة الأولى على نابولي بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع موناكو بنتيجة 2-2.

أما فياريال فيرغب في تحقيق الفوز الأول بعدما تلقى هزيمة في الجولة الأولى من توتنهام بنتيجة 1-0، ثم تعادل مع يوفنتوس بنتيجة 2-2 في الجولة الثانية.

وحسبما أشار الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن التشكيل المتوقع لبيب جوارديولا في لقاء الليلة، سيكون كالتالي:

في حراسة المرمى دوناروما.

في الدفاع: لويس، ستونز، دياس، جفارديول.

في الوسط: جونزاليس، بوب، برناردو سيلفا، ريندرس.

في الهجوم: دوكو، هالاند.

وسيغيب عمر مرموش عن التشكيل الأساسي حسب الموقع الرسمي ليويفا، وذلك رغم عودته من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن الفريق لفترة طويلة.

وتأكد غياب كلا من: "خوسانوف بسبب إصابته في الكاحل، رودري بسبب إصابته في أوتار الركبة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك