 روسيا تعرب عن دعمها لفنزويلا وسط تصاعد التوترات مع أمريكا
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 11:48 م القاهرة
روسيا تعرب عن دعمها لفنزويلا وسط تصاعد التوترات مع أمريكا

موسكو (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 - 11:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 - 11:30 م

عبرت روسيا اليوم الثلاثاء عن تضامنها مع فنزويلا مع تصاعد التوترات بين كاراكاس وواشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه تم التأكيد لفنزويلا على دعم موسكو "في مواجهة التهديدات الخارجية المتزايدة ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".

جاء هذا البيان بعد أن التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بسفير فنزويلا خيسوس رافائيل سالازار فيلاسكيز في موسكو.

وفي الأسابيع الأخيرة، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات على عدة قوارب في البحر الكاريبي قال إنها كانت تحمل مخدرات إلى الولايات المتحدة. وقد قتل أكثر من عشرين شخصا.

ويقول النقاد إن هذه الضربات ترقى إلى مستوى القتل خارج نطاق القضاء في المياه الدولية.

كما أثار النشاط العسكري الأمريكي المتصاعد في المنطقة مخاوف في فنزويلا من هجوم أمريكي محتمل يهدف إلى إخراج الحكومة الاستبدادية للرئيس نيكولاس مادورو من السلطة.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه سمح لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بإجراء عمليات سرية داخل فنزويلا.


