العراق: اعتقال متورطين في اغتيال مرشح للانتخابات البرلمانية شمالي بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء، أن قوات أمنية بالتنسيق مع قوات أمن الحشد الشعبي تمكنت من اعتقال 5 متهمين بالتورط في اغتيال المرشح للانتخابات النيابية صفاء المشهداني الأسبوع الماضي في قضاء الطارمية شمالي بغداد

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية "أن قوات أمنية بالتعاون مع قوات أمن الحشد الشعبي نفذت عمليات نوعية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة متهمين بتورطهم في حادث استشهاد صفاء المشهداني الذي وقع في قضاء الطارمية شمالي بغداد".

وأكدت الوزارة أن العملية جاءت بناءً على مذكرات قبض قضائية صادرة عن الجهات المختصة، وعقب جهود استخباراتية وميدانية مكثفة وتحقيقات مستمرة قادت إلى تحديد أماكن وجود المتهمين والقبض عليهم أصوليًا.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات ما زالت جارية بإشراف قضائي، وأنها ستوافي الرأي العام بالتفاصيل حال اكتمال الإجراءات الأصولية.