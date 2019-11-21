 مايك بنس: الولايات المتحدة تدعم الاحتجاجات التى تشهدها إيران وتقف بجانب شعبها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مايك بنس: الولايات المتحدة تدعم الاحتجاجات التى تشهدها إيران وتقف بجانب شعبها

أ ش أ
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 9:41 ص | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 9:41 ص

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس عن دعم الولايات المتحدة للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ نحو أسبوع على خلفية رفع أسعار الوقود في البلاد.

وانتقد مايك بنس، في تغريدة على حسابه في تويتر، أوردتها قناة "سكاي نيوز"، الفضائية اليوم الخميس، استخدام السلطات الإيرانية سياسة القمع تجاه المحتجين السلميين الذين خرجوا للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.

وأضاف في تغريدته: "بينما يخرج الإيرانيون إلى الشوارع احتجاجا، يستمر النظام في طهران في استخدام العنف والاعتقال لقمع الشعب".

ووجه بنس رسالة إلى الشعب الإيراني قائلا: إن "رسالة الولايات المتحدة واضحة: الشعب الأمريكي يقف إلى جانب شعب إيران".

وخرجت المظاهرات في إيران يوم الجمعة الماضي بعد ساعات من إعلان السلطات الإيرانية رفع أسعار الوقود، في ظل أزمة اقتصاديّة حادة تعانيها البلاد.

وبدأت المظاهرات بقطع طرق رئيسية في العاصمة طهران وخارجها، لكنها امتدت سريعا إلى 40 مدينة ومنطقة أخرى، وأحرقت خلالها محطات وقود وهوجمت مراكز شرطة وتعرضت متاجر للتخريب.

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