جنوب سيناء تطلق دورة تدريبية مجانية للسيدات حول أساسيات القص والحياكة

نظمت وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام جنوب سيناء، دورة تدريبية بمدينة الطور؛ لتدريب السيدات والفتيات على أساسيات القص والحياكة، وكيفية التعامل مع موديلات ماكينات الخياطة الحديثة، بمشغل التدريب بمدينة الطور.



وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم السبت، إن هذه الدورة هي نواة لإقامة المشروعات متناهية الصغر، لتوفير فرص عمل للسيدات، من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني.



وأوضح أن الدورة التدريبية منحة مجانية من شركة تريدكو الصياد، والتي قامت بتوفير 10 ماكينات حياكة حديثة متعددة الغرز، وتوفير مدرب ومدربة، وسيجرى منح خصم يصل إلى 50% على قيمة الماكينة للمتدربات الراغبات في الحصول على ماكينة حياكة حديثة، مع تقديم شهادات خبرة في مجال الحياكة.



وأكد أنه سيجرى تنفيذ مشروع توفير فرص عمل في مجال الحياكة على 3 مراحل، الأولى الجاري تنفيذها بمدينة الطور الآن بتدريب السيدات على الحياكة، والثانية سيجري تنفيذها من خلال تعميم التدريب بجميع مدن المحافظة وسيجرى خلالها توفير ماكينات الحياكة والتصميمات، لإنتاج مستلزمات الفنادق والقرى السياحية.



وتابع المحافظ: كما تتضمن المرحلة الثالثة تحويل مشغل الحياكة بمدينة الطور إلى ورشة كبيرة، لإنتاج مستلزمات الفنادق والقرى السياحية، وأعلام مراكب النزهة، والأعلام المصرية والدول الأخرى التي تستخدم في كل المحافل والمهرجانات والفعاليات التي تجري بمدينة شرم الشيخ، مما سيساعد على توفير العديد من فرص العمل.



على جانب آخر، قالت أميمة محمد إبراهيم، منسق وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بجنوب سيناء، إن الدورة استهدفت تدريب 45 سيدة وفتاة لمدة أسبوع على مجموعتين، إحداهما صباحية وتضم 25 سيدة من مختلف الفئات (ربات منزل، حضر، بدويات)، والأخرى مسائية وتضم 20 سيدة بينهم 2 من مدينة أبورديس، وبولندية الجنسية.



وأشارت منسق وحدة المرأة وتكافؤ الفرص، إلى أن من بين المتدربات فتاة من متحدي الإعاقة من الصم والبكم، وجرى دمجها في التدريب مع تخصيص وقت تدريب خاص بها، ولوحظ تميزها في التدريب، وإصرارها على التعلم واكتساب المهارات.