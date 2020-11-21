احتجاجات عارمة في فرنسا على مشروع قانون يمنع نشر صور أفراد الشرطة

تجمع آلاف من الفرنسيين في شوارع باريس، اليوم السبت، للاحتجاج على مشروع قانون سيجرم نشر صور ضباط الشرطة بنية إيذائهم.

وردد نشطاء وأعضاء نقابات عمالية وصحفيون خلال الاحتجاج الذي نظم بأحد الميادين في غرب باريس شعار "الكل يرغب في تصوير الشرطة"، كما رفع البعض لافتات كتب عليها: "سنترك هواتفنا عندما تلقون أسلحتكم"، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي المقابل أكد مؤيدو مشروع القانون أن ضباط الشرطة وأسرهم بحاجة للحماية من المضايقات سواء على الانترنت أو المضايقات المباشرة وهم خارج الخدمة بينما يقول المعارضون إنه سينتهك حرية الصحفيين في كشف الحقائق وسيجعل من الصعب محاسبة أفراد الشرطة على أي انتهاكات ومنها الاستخدام المفرط للقوة وهو أمر يثير القلق بصورة متزايدة.

وبحسب "رويترز" يعاقب القانون الجديد منتهكيه بالسجن مدة تصل إلى عام فضلا عن 45 ألف يورو غرامة، كما يخطط البعض لتنظيم احتجاجات مماثلة في مرسيليا وليل ومونبلييه ورين وسانت اتيان.