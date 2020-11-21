القباج تفتتح اليوم معرض الأثاث الدمياطي ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة فى المنيا

تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، معرض الأثاث الدمياطي ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة، يرافقها منال عوض محافظ دمياط، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

ويدعم المعرض الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأسر المنتجة.

ويقام المعرض باستراحة المحافظ القديمة بكورنيش المنيا في الفترة من 21-11-2020 وحتى 5-12- 2020، ويشارك فيه 42 عارضا من صغار المنتجين والحرفيين في صناعة الأثاث ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأسر المنتجة والجمعيات التعاونية الإنتاجية للأثاث ومدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط وقد تم اختيار العارضين بالقرعة العلنية.