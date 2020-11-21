يرى محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مجلس إدارة السيتي ستندم على تجديد موسمين إضافيين لبيب جوارديولا المدير الفني للفريق السماوي.

وخسر بيب جوارديولا أمع مانشستر سيتي مساء اليوم السبت، أمام توتنهام بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال أبوتريكة خلال تحليله للمباراة:«السيتي جدد سنتين لجوارديولا وسيندم على ذلك، "دورك انتهى في السيتي"، كان من اللازم أن يستريح ويحصل على إجازة».

وأضاف:«الشئ الذي جعل مورينيو يعود لمستواه إنه ابتعد عن التدريب لما يقرب من سنة أو سنة ونصف».

وواصل:«أسوء بداية في موسم لجوارديولا، بعد 8 مباريات، السيتي سجل 10 أهدف بعد 8 مباريات».

وأكمل:«الأخطاء الدفاعية مستمرة، في بعض الأحيان العباقرة يعاندون ويكابرون. جوارديولا مرهق ذهنيا ولاعبيه مرهقين، أسلوبه أصبح محفوظا».

وأشار أبوتريكة في نهاية حديثه إلى أن مورينيو يستحق الصدارة، موضحا أنه دائما ما يشيد به هذا الموسم لأنه يعمل دائما على التطوير من أسلوبه.