 هالاند يتوج بجائزة الفتى الذهبي لعام 2020 - بوابة الشروق
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هالاند يتوج بجائزة الفتى الذهبي لعام 2020

محمد ثابت
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 11:46 ص | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 11:53 ص

توج النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب صاعد في العام 2020.

وحصل هالاند صاحل الـ21 عامًا على الجائزة المقدمة من صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، والتي فاز بها جواو فيلكس العام الماضي، ليكون النرويجي أفضل لاعب صاعد في الدوريات الخمس الكبرى.

وشهد فوز هالاند بالجائزة منافسة شرسة من العديد من اللاعبين الصاعدين مثل زميله في دورتموند جادون سانشو، ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونيخ، ماسون جرينوود، لاعب مانشستر يونايتد، وأنسو فاتي، نجم برشلونة، وفينيسيوس جونيور ورودريجو، نجما ريال مدريد.

وأوضحت «توتو سبورت» أن هالاند قد سجل 33 هدفًا خلال 34 مباراة منذ 18 يناير الماضي حتى وقتنا الحالي، سواء مع دورتموند أو سالزبورج النرويجي.

وسجل هالاند 11 هدفًا وصنع 3 أخرين في 11 مباراة مع بوروسيا دورتموند الموسم الحالي في البوندسليجا، ليكون إجمالي أهدافه 27 هدفًا وصنع 6 خلال 29 مباراة مع دورتموند.


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