البحرين وإسرائيل تبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة في إطار المبادئ الواردة في إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والتحديات التي تواجه دولها، والجهود التي تبذل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة بما يخدم تطلعات وآمال شعوبها في التنمية والازدهار.