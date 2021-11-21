افتتاح معرض جامعة المنصورة العاشر للكتاب

افتتح، اليوم الأحد، الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رزق مدير المكتبة المركزية، معرض جامعة المنصورة العاشر للكتاب، ووفد من إدارة أوقاف الدقهلية برئاسة الشيخ صفوت نظيم وكيل الوزارة، وقيادات المديرية.

يقام المعرض تحت إشراف الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، الذى تنظمه المكتبة المركزية بجامعة المنصورة في مبنى المكتبة المركزية، خلال الفترة من 21 نوفمبر الجاري وحتى 1 ديسمبر المقبل، ويشارك في المعرض 54 دار نشر.

وتضمن المعرض فاعليات أخرى ومنتجات يدوية من تصنيع طلاب الجامعة، وقال الدكتور أحمد رزق إن المعرض يتضمن شقين أيضا، العلمي والفني، حيث تم تسجيل 327 طالبا بالمعرضين، مقسمين، المعرض العلمي: 105، كليات 43 طالبا، ومدارس 62 طالبا، والمعرض الفني: 22، وكليات 26، ومدارس: 196، وذلك من المرحلة الإعدادية وحتى الدراسات العليا، فى اليوم الأول فقط.

وأضاف أنه سيتم اختيار 30 طالبا في المعرض العلمي، و30 في المعرض الفني للعرض بالمعرض، كما تشارك إدارة رعاية الطلاب بالجامعة في المعرض بورشة عمل فنية، مستمرة لمدة 3 أيام أول المعرض، وذلك لتدريب رواد المعرض على نظرية الألوان والرسم المتحرر، وسيتم تجميع تلك الرسومات لعمل جدارية تعلق بالمكتبة المركزية.

ويتضمن المعرض جناح الكتب المخفضة: دار الكتب- المركز القومي للترجمة- دار المعارف- المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتم إنشاء موقع للمعرض على شبكة الإنترنت لاستعراض قوائم الكتب الخاصة بدور النشر المشاركة بالمعرض، وكذلك المعرض العلمي والفني.