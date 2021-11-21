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السعودية ترحب بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية بالسودان

وزارة الخارجية السعودية
وزارة الخارجية السعودية
(د ب أ)
نشر في: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 6:14 م | آخر تحديث: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 6:16 م
رحبت السعودية اليوم الأ حد بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الاحد عن" ترحيب المملكة بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان الشقيقة من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية".
وأكدت الوزارة " على ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان الشقيقة".

كان البرهان وحمدوك وقعا اتفاقا سياسيا يتضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ويعيد حمدوك لمنصبه.

ونص الاتفاق على العمل على بناء جيش موحد، وأن يكون "مجلس السيادة هو المشرف على الفترة الانتقالية ... دون التدخل المباشرة في العمل التنفيذي".

كان البرهان أعلن في 25 تشرين أول/أكتوبر الماضي فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء، وأعقب هذا توترات واسعة والكثير من محاولات الوساطة لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي.

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