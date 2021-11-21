أسوان تستقبل 40 حافلة مساعدات وتجهيزات منزلية من مستقبل وطن

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأحد، بوفد حزب مستقبل وطن الذي وصل إلى المحافظة على رأس قافلة تضم 40 حافلة من المساعدات الإنسانية والتجهيزات المنزلية.

وضم الوفد رئيسي لجنتي حقوق الإنسان والطاقة بمجلس النواب، طارق رضوان، وحسام عوض الله، بجانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب.

وكشف محافظ أسوان، عن أنه لمواجهة تداعيات السيول، تم إعطاء الأولوية لسرعة إيواء الأسر المتضررة من خلال تجهيز الوحدات السكنية بحي السلام في وقت قياسي، بالإضافة إلى توزيع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى على 14 قرية ومنطقة متضررة بعد عرض تدخلهم سواء بالمساعدات العينية أو بإعادة إنشاء المنازل التي شهدت انهيار كلي باستثناء المنازل الواقعة في مخرات السيول أو التي صدر لها قرارات إزالة بسبب تعدي أصحابها على أراضى الدولة.

وأكد المحافظ، أن المحافظة لا تتعامل مباشرة مع قوافل المساعدات التي وصلت من صندوق تحيا مصر ومؤسسة حياة كريمة، أو الأحزاب السياسة والمجتمع المدني ولكن التعامل يتم من خلال الجمعيات الأهلية وبإشراف من مديرية التضامن الاجتماعي، وبمتابعة من اللجنة الإشرافية على جهود احتواء تداعيات السيول.