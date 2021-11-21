 جومانا مراد ناعية سهير البابلي: بدايتي بمصر كانت معها.. سيدة عظيمة لن تتكرر - بوابة الشروق
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جومانا مراد ناعية سهير البابلي: بدايتي بمصر كانت معها.. سيدة عظيمة لن تتكرر

مروة بدار
نشر في: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 9:20 م | آخر تحديث: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 9:20 م

نعت الفنانة جومانا مراد، الفنانة الراحلة سهير البابلي، قائلة: "الراحلة سهير البابلي ست عظيمة، وسيدة بمعني الكلمة لن تتكرر".

وأوضحت جومانا،خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية"الحياة" مساء الأحد، أن بدايتها الفنية في مصر كانت مع الفنانة الراحلة سهير البابلي.

وتابعت: "أول واحدة اشتغلت معاها، ونعم السند والأم، واتعلمت منها كتير، وكانت إنسانة بمعنى الكلمة، ومحبة للخير ومعطاءة وكريمة".

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلي داخل أحد المستشفيات الذي كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

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