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قال الصحفي الإسباني الموثوق، جيرارد روميرو إن عائلة جلايزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد وافقت على قرار إقالة أولي جونار سولشاير الذي اتخذه مجلس إدارة النادي.

وتعرض مانشستر يونايتد للهزيمة الخامسة له فى الدوري الإنجليزي أمس السبت، على يد واتفورد بأربعة أهداف لهدف، فى اللقاء الذي جمعهما على ملعب فيكارج رود، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من البريميرليج.

ولم يحقق اليونايتد الفوز فى أخر 7 مباريات خاضها بالدوري سوي فى لقاء واحد فقط، كان أمام توتنهام هوتسبير بثلاثية نظيفة، فى الجولة العاشرة من البريميرليج.

وأشار روميرو إلى إن الثنائى دارين فليتشر ومايكل كاريك سيكونان حلاً مؤقتاً لتولي مهمة تدريب الفريق حتى التعاقد مع مدير فني جديد.

كما ذكرت صحيفتا ذي تايمز وذي انديبندنت وموقع مانشستر ايفنينج نيوز أن الاجتماع الطارىء الذي دعا إليه النادي في وقت متأخر من مساء السبت أدى إلى اتخاذ القرار بإقالة النرويجي سولشاير.

ووفقًا للتقارير، فمن الاسماء المرشحة لخلافة سولشاير يبرز الفرنسي زين الدين زيدان، والأيرلندي براندن روجرز، مدرب ليستر سيتي حاليا، والهولندي إيريك تين هاج، مدرب أياكس امستردام حاليا.

وكان سولشاير جدد عقده مع الشياطين الحمر لثلاث سنوات جديدة في يوليو الماضي وسيحصل بالتالي على تعويضات بقيمة 7.5 ملايين جنيه حال إقالته.

يُذكر أن سولشاير تولي تدريب مانشستر يونايتد فى 18 ديسمبر عام 2018، خلفًا للمدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.