هنّأ الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك والمشرف على طريق الكباش، الشعب المصري والدولة بالكامل بمناسبة افتتاح طريق الكباش.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بالإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»، مساء السبت، أن المصريين ينتظرون لحظة افتتاح طريق الكباش منذ 70 عاما، والافتتاح المقبل بمثابة «حلم» تحقق بدعم الدولة المصرية والقيادة السياسية.

وأوضح أن طريق الكباش، يعد أحد أهم المعالم الأثرية في الأقصر، وأطواله تبلغ 2700 متر، يربط معابد الكرنك شمالا بمعبد الأقصر جنوبا، ويصطف على جانبيه 1057 تمثالا على شكل أبو الهول، وكان الغرض منه قديمًا تخصيصه للاحتفالات والأعياد الكبرى.

وأكد أن افتتاح طريق الكباش سيجعل من الأقصر أحد أهم المعالم المفتوحة في العالم، لافتًا إلى أن الاحتفالية المرتقبة ستليق بعظمة التاريخ المصري، وستكون تأكيدًا على قوة مصر الناعمة.

سبق وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية موعد احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر، والتي ستكون يوم 25 نوفمبر الجاري.

وقال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد آخر المستجدات والاستعدادات لاحتفالية طريق الكباش بالأقصر، مؤكدا ضرورة خروج الحفل بشكل يليق بعظمة مصر، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام المصرية.