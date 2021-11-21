مساعد وزير السياحة للشيوخ: خطة ترويج للمنتج السياحي عبر منصات إلكترونية

أكد الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، حرص الدولة إلى تحقيق التحول الرقمى على كافة المستويات، وبالأخص داخل قطاع السياحة والآثار.

وأشار الدكتور خالد شريف خلال اجتماع لجنة السياحة والثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور محمود مسلم اليوم: الى إن وزارة السياحة والآثار تعمل بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الرقمي داخل المتاحف والأماكن الأثرية، وذلك فى أطار الخطة المستهدفة للترويج للسياحة والآثار المصرية على مستوى العالم.

وقال "نعمل حاليا على إتاحة خدمات الانترنت المجاني داخل عدد من الآماكن السياحية والأثرية، كما أطلقنا عدد من المنصات الإلكتلارونية لعدد من المتاحف من بينها المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة".

وأوضح شريف في رده على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يتضمن كافة المعلومات السياحية عن مصر وذلك للترويج للسياحة المصرية، أن هناك خطة استراتيجية يتم العمل عليها داخل وزارة السياحة والأثار تشتمل على 34 مشروعا لتحويل كل ماهو تقليدى إلى رقمي، فضلا عن ضم بعض المتاحف التي تتبع وزارتي الثقافة والبيئة ضمن التطبيقات الإلكترونية التى يتم تدشينها لتعريف السائح بالمزارات السياحية والثقافية والأثرية الجاذبة.

وأضاف شريف: لدينا هدف هوزيادة فضول السائح لزيارة كل أثر فى مصر،لاسيما وأنه بعد قرار رفع الحظر عن السفر فى كثير من البلدان بسبب جائحة كورونا، أصبح التنافس كبير داخل السوق السياحي.

وقال: الآن أصبح لدينا أمكانية إتاحة شراء تذاكر زيارة بعض المتاحف بنظام الأون لاين، ويطبق بالفعل داخل منطق الأهرامات بالجيزة والمتحف المصري وقريبا سيتاح شراء التذاكر أون لاين أكثر من 40 موقعا أثريا.

واستطرد قائلا: أطلقنا الأسبوع الماضي منصة خاصة بالمتحف المصري وحازت على أعجاب كبير .

وقال الدكتور خالد شريف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، إن هناك فريق عمل يبحث الأن إعداد برامج سياحية للسائح المتواجد داخل القاهرة لمدة ساعات أو أيام وذلك لزيادة زيارات المتاحف الأثرية والمتمركزة في مدينة القاهرة.

وبين أن هناك تفاعل بين وزارة السياحة والأثار والاتحاد العام للغرف السياحية والشركات لتقديم خدمات إلكترونية مميزة للسياح، لاسيما في ظل التوجيه الرئاسي بضرورة زيادة سرعات الإنترنت داخل الفنادق.

وأشار مساعد وزير السياحة والأثار للتحول الرقمي: تم بالفعل زيادة سرعات الإنترنت بفنادق 4 و5 نجوم، ونعمل حاليا على زيادة كفاءة الإنترنت في فنادق ذات 4 نجوم، لاسيما أن السائح يبحث الأن عن خدمة الإنترنت فى المكان المتواجد به قبل البحث عن الطعام أو الشراب.

وشدد مساعد وزير السياحة والأثار للتحول الرقمي على أن الوزارة تستهدف حاليا تطبيق "كيو ارد باركود "السياحي، ونعمل على تحديث كافة البيانات الخاصة بالمواقع السياحية لنقدم خدمة معلوماتية متكاملة عن الأثر الذى يتم زيارته. وقال: هذا لا يتعارض أبدا مع دور المرشدين السياحيين.

وأوضح "أصبح لدينا تطبيق يشمل قطاع العاملين بالسياحة، وتم إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بهدف التواصل المباشر مع العاملين فى هذا القطاع، لاسيما بعد جائحة كورونا، فضلا عن إصدار كروت مزاولة المهنة.

واختتم الدكتور خالد شريف حديثه، قائلا :التحول الرقمى فى قطاع السياحة والأثار ممتع للغاية، ورغم أننا بدأنا متأخرين عن بعض الدول الأخرى التى سبقتنا فى المجال، لكن ما نقوم به حاليا سيضعنا في مقدمة صفوف الدول العالمية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ بالدور الذى يقدمه الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار فى ملف التحول الرقمي.

وأكدت غادة شلبى مساعد وزير السياحة والآثار أن التحول الرقمى هو الاتجاه الذى تعمل عليه كافة أجهزة الدولة في مصر، وحاليا نعمل داخل الوزارة على أرشفة كل البيانات إلكترونيا .

واستطردت شلبي قائلة: في الفترة الماضية نجحنا فى تحديث الويب سايت الخاص بوزارة السياحة والآثار ويتضمن معلومات وافيه للمناطق الأثرية في مصر.

وأوضحت أن ذلك يتماشى مع الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار للترويج للمنتح السياحي المصري والتي ترتكز على خمس عناصر وهى كالتالي: النيل والبحر المتوسط والبحر الأحمر وسياحة المدن، وما يوجد في القاهرة من مقومات سياحية وسياحة بيئية.

وأشارت إلى أننا نعمل بكل قوة لتصدير المنتج السياحي المصري لكل دول العالم، وفقا لاعتبارات مختلفة تحددها ثقافة كل دولة.

فيما قال النائب محمود القط أمين سر اللجنة البرلمانية قد عرض في بداية الاجتماع الاقتراح الذي تقدم به، مشيرا إلى النهضة التي تشهدها مصر في التعامل مع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وقال: ما كان ليحقق لولا وجود العاصمة الإدارية الجديدة وهو الأمر الذى يتطلب تدشين منصات إلكترونية للترويج للمناطق السياحية في مصر.

واستطرد النائب محمود القط: القاهرة الكبرى مظلومة سياحيا رغم ما تحتويه من أثار وأماكن تاريخية هامة.

وطالب بضرورة تفعيل نظام الباركود السياحي لوضع توصيف للمناطق الأثرية التي يزورها السائحين.

وفى نهاية الاجتماع، أشاد النائب يحيى الفخراني بالتطور الرقمي الذي يشهده قطاع السياحة والآثار.

وقال: هذا ما كنا نحلم بتحقيقه في مصر، وأيده في ذلك النائب محمود القط مقدم الاقتراح برغبة.