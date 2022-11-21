والت ديزني تعين روبرت إيجر رئيسا تنفيذيا للشركة

قالت شركة والت ديزني عملاق الترفيه الأمريكية إن روبرت إيجر سيعود لقيادة الشركة في منصب الرئيس التنفيذي، على أن يسري هذا القرار بشكل فوري.

ويأتي إيجر خلفا لبوب تشابك، الذي استقال من منصبه.

ووافق إيجر، الذي أمضى أكثر من أربعة عقود في الشركة، من بينها 15 عاما كرئيس تنفيذي، على العمل كرئيس تنفيذي لشركة ديزني لمدة عامين.

ويظل منصب رئيس مجلس الإدارة دون تغيير، حيث تشغل سوزان أرنولد هذا المنصب .

وكان روبرت إيجر قد شغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة والت ديزني منذ عام 2005 إلى عام 2020، ثم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة حتى عام 2021.