العاهل الأردني: أمن العراق ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، أن أمن العراق ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن الملك عبد الله قوله، خلال مباحثات أجراها في عمان، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنه يعتز بمستوى العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين.

وشدد العاهل الأردني على أهمية مواصلة التعاون الثنائي بين البلدين، والثلاثي مع مصر، باعتباره نموذجا للتكامل في المنطقة، لافتا إلى أهمية دور العراق في محيطه العربي والإقليم.

وأكد السوداني حرص العراق على استمرار العلاقات المتميزة مع الأردن، مشددا على مواصلة التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وبما ينعكس على أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.

ووفق الوكالة ، تناولت المباحثات آليات تعزيز التعاون الاقتصادي واستكمال المشروعات المشتركة بينهما، والتأكيد على حرص الأردن والعراق على تعزيز التعاون على المستويات كافة لا سيما السياسية والاقتصادية، والبناء على ما تم إنجازه في المشروعات المشتركة.

وأكد الجانبان ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والعراق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.

وكان العاهل الأردني استقبل السوداني لدى وصوله مطار ماركا العسكري في عمان، اليوم، في زيارة للمملكة.

وتعد زيارة السوداني إلى الأردن هي الأولى منذ تسلمه منصبه نهاية الشهر الماضي.