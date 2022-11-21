سوناك: المملكة المتحدة ليست مستعدة للتماشي مع قوانين الاتحاد الأوروبي بعد بريكست

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن المملكة المتحدة ليست مستعدة للتماشي مع قوانين الاتحاد الأوروبي، كجزء من علاقتها بالتكتل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك بعد أن أفادت تقارير بأن حكومة سوناك منفتحة على علاقات مع الاتحاد الأوروبي، على غرار سويسرا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن سوناك القول خلال المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعة البريطاني المنعقد اليوم الاثنين في برمنجهام: "لن تسعى المملكة المتحدة تحت قيادتي إلى تبني أي علاقة مع أوروبا تعتمد على التماشي مع قوانين الاتحاد الأوروبي".

وقال إن كون بريطانيا لديها حرية تنظيمية خاصة بها، هي "فرصة مهمة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".