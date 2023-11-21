محافظ الشرقية: ضبط 20 مركبة توك توك مخالفة بمدينة الزقازيق

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، إنه تم ضبط 20 مركبة توك توك مخالفة للتراخيص وخطوط السير.

وأوضح محافظ الشرقية في بيان، أنه كلف العميد تامر مباشر مدير إدارة المرور، بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بتكثيف الحملات المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة؛ لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانونا حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع والقضاء على ظاهرة تزاحم مداخل وشوارع المدينة، وحفاظا على المظهر الجمالي داخلها.

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة تفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير التوكتوك بالشوارع والطرق الرئيسية أو السريعة أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة في ترخيصها، كذلك استمرار الحملات الليلية بمناطق الزقازيق المختلفة للقضاء على ظاهرة التكاتك نهائيا من مدن المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

من جانبه، أكد عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالشرقية، أنه بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور تم تشكيل أكمنة بمناطق القومية، وشارع المحافظة بمدينة الزقازيق، وجرى ضبط 20 توك توك مخالف، وتم التحفظ عليهم بالإدارة العامة للمرور لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.