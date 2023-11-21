أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين إضافيين في صفوفه بمعارك شمال قطاع غزة، ما يرفع العدد الإجمالي منذ 7 أكتوبر إلى 390.

وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر اسمي الجنديين القتيلين في صفوفه وهما: النقيب احتياط أرنون موشيه أبراهام بنفانستي، 26 عاما من إيسود هامالي، وهو ضابط قتالي في دورية جفعاتي من لواء جفعاتي، وقد قتل أمس في معركة شمال قطاع غزة، والرقيب إيليا سنكين 20 عاما من منوف الجليل، وهو مقاتل في كتيبة روتيم التابعة للواء جفعاتي، وقد قتل أمس الاثنين في معركة شمال قطاع غزة أيضا.

ووفق موقع "واينت" العبري، فقد أصيب أيضا 5 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، وهم: مقاتلان احتياطيان في الكتيبة 699 من اللواء 551، وضابط قتالي في الكتيبة 17 من لواء بسلامة، ومقاتل من الكتيبة 46، ومقاتل من الكتيبة 52 من كتيبة بسلامة، حيث تم إجلاء الجنود المصابين لتلقي العلاج الطبي، وإبلاغ عائلاتهم.

وتستمر الحرب في قطاع غزة لليوم الـ46 على التوالي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته بالقطاع في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة، رغم تزايد فرص التوصل إلى هدنة.