صحة غزة: الاحتلال يضع 2600 شخص بالمستشفى الإندونيسي في دائرة الموت

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال تواصل حصار المستشفى الإندونيسي.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحاول إخلاء الموجودين في المستشفى.

وذكر أنّ 400 شخص بين جريح ومرافق لا يزالون موجودين داخل المستشفى، بجانب 200 من الطواقم الطبية والإدارية والفنية، بجانب 2000 من النازحين.

وأوضح أن 120 شخصا بين جريح ومرافق خرجوا مساء أمس من المستشفى، ونُقل بعضهم إلى مستشفى ناصر وآخرون إلى مستشفى غزة الأوروبي.

ولفت إلى وضع الاحتلال، كل الموجودين في المستشفى في دائرة الموت والاستهداف المباشر، ويشن عملية استهداف مركزة لمحيط المستشفى، كما أن القناصة تُطلق النار على كل من يتحرك هناك.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ46، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 13300 شهيداً بينهم 5600 طفلاً، و3550 امرأة.

وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 201 ما بين طبيب وممرض ومسعف، واستشهد 22 من رجال الدفاع المدني، و60 صحفيّاً، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

وبلغ عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال، أكثر من 1340 مجزرة، فيما زادت عدد الإصابات على 31,000 مصاب، أكثر من 75% منهم من النساء والأطفال، فضلاً عن عدد المفقودين ما بين تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات والذي وصل إلى أكثر من 6500 بينهم أكثر من 4400 طفل وامرأة ما زالوا تحت الانقاض.