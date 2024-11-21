عمر سيد معوض يعلن إصابته بالصليبي للمرة الثانية

أعلن عمر سيد معوض، لاعب ريال بيتيس الإسباني، إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية، بعد فترة قصيرة من انتقاله إلى النادي الإسباني من الأهلي.

عمر سيد معوض انتقل إلى ريال بيتيس في 16 أكتوبر الماضي، وأشار الأهلي وقتها إلى أن الفريق الأحمر سيحصل على العديد من المزايا المالية وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.

وكتب عمر سيد معوض عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «الله يعطي أصعب معاركه لأقوى جنوده، الحمد لله دائمًا وأبدًا، أنا مقدر لي أن أتعرض لإصابة أخرى في الرباط الصليبي للمرة الثانية في وقت قصير، لكن هذه المرة مختلفة، أنا راضٍ جدًا عن قضاء الله، والحمد لله أنه اختبار سهل مررت به من قبل، لذا فإنني بإذن الله سأتعامل معه بشكل أفضل وأسرع».

وأضاف: «حان الوقت لإعادة البدء وإعادة الضبط وإعادة البناء وإعادة التركيز على حلمي، كل شيء يتعلق بالوقت وسأعود إلى الميدان إن شاء الله للقتال مرة أخرى، لقد خسرت مرات عديدة لكن هذه المرة هي مجرد البداية ولن تنتهي حتى أفوز».

وكان عمر سيد معوض تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في سبتمبر 2023، وقع بعدها أول عقد رسمي مع الأهلي لمدة أربع سنوات.