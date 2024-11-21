جيش الاحتلال ينذر سكان منطقتي حارة حريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء

أنذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الخميس، سكان منطقتي حارة حريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل ضدها الجيش على المدى الزمني القريب».

وأضاف: «من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر».

وفي وقت سابق، طلب جيش الاحتلال، من سكان ثلاث قرى في جنوب لبنان هي: برج الشمالي، ومعشوق، والحوش إخلاء مساكنهم، لأنه سينفذ عمليات في تلك المناطق.

وناشد سكان القرى الثلاثة التوجه إلى شمال نهر الأولي، وحذر كل من يتواجد بالقرب من «عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته» من أنه يعرض نفسه للخطر.