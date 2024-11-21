المرصد السوري: ارتفاع حصيلة شهداء الضربة الإسرائيلية على تدمر إلى 49 شخصا

ارتفعت حصيلة الشهداء في الضربة الإسرائيلية على مدينة تدمر السورية، الأربعاء، إلى 49 شخصا، وفقا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ذكرت في وقت سابق أن 36 شخصا قُتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين في تلك الضربة.

وأوضح المرصد السوري أن من بين الشهداء" 24 سوريا منخرطين مع الميليشيات الإيرانية، و22 من جنسيات غير سورية، معظمهم من حركة النجباء العراقية، بالإضافة إلى 3 مجهولي الهوية".

وأضاف المرصد أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب وجود حالات إصابة خطيرة.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا فوريا على الحادث.

يُذكر أن إسرائيل كثفت من استهداف مواقع في سوريا في محاولة لمنع إيران وحلفائها من توسيع نفوذهم العسكري في البلاد.

ووفقا للمرصد، نفذ الجيش الإسرائيلي ما مجموعه 152 هجوما في سوريا منذ بداية العام الحالي.

وتُعتبر الضربات على تدمر ذات أهمية خاصة، حيث إن المدينة الأثرية مدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، وكانت وجهة سياحية شهيرة قبل اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011.

الجدير بالذكر أن المدينة تعرضت للاحتلال والتخريب من قبل تنظيم داعش في عام 2015، قبل أن يتم طرد التنظيم منها عام 2017.