وزير الخارجية الإسرائيلي: نأمل أن لا تنصاع الدول الصديقة لأوامر الجنائية الدولية

نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قوله إنه يجري اتصالات مع عدد من وزراء خارجية دول العالم لتوضيح خطورة قرار المحكمة الجنائية.

وقال ساعر إنه يأمل أن "تعلن الدول الصديقة أنها لا تنوي الانصياع لأوامر الجنائية الدولية".

في وقت سابق من هذا اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في فلسطين.

وبحسب المحكمة، فإن أوامر الاعتقال تصنف على أنها "سرية" من أجل حماية الشهود والحفاظ على سير التحقيقات.

ومع ذلك، فقد تقرر نشر المعلومات "نظرًا لأنه يبدو أن السلوك المشابه لما تمت مناقشته في مذكرة الاعتقال مستمر".

علاوة على ذلك، تضيف المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك مصلحة في إبلاغ الضحايا وعائلاتهم بوجود الأوامر".