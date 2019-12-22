إيندهوفن يكتسح زفوله برباعية في الدوري الهولندي

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أكتسح إيندهوفن ضيفه زفوله 4-1 اليوم السبت، في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى فاز سبارتا روتردام على ضيفه الكمار 3- صفر وتعادل هيرنفين مع ضيفه هيراكليس الميلو 1-1.

وفي المباراة الأولى تقدم مصطفى سايماك بهدف لزفوله في الدقيقة 12 ولكن إيندهوفن رد بأربعة أهداف عن طريق يوريت هيندريكس ومحمد أمين إحتاراين وبروما وكودي جاكبو في الدقائق 18 و26 و51 و72.

الفوز رفع رصيد إيندهوفن إلى 34 نقطة في المركز الثالث بفارق سبع نقاط خلف أياكس أمستردام المتصدر والكمار الوصيف وتوقف رصيد زفوله عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب هيرنفين تقدم سيريل ديسرس بهدف لهيراكليس في الدقيقة 54 ولكن بعد دقيقتين فقط أدرك جوي فيرمان التعادل لأصحاب الأرض.

ورفع هيرنفين رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس مقابل 26 نقطة لهيراكليس في المركز التاسع.