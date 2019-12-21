«جازبروم» تكشف عن تفاصيل عقد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا

أعلنت شركتا "جازبروم" الروسية و"نفتوجاز" الأوكرانية، اعتزامهما توقيع عقد لمدة 5 سنوات لنقل الغاز يتم بمقتضاه نقل 65 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا العام المقبل، وفق ما ذكرته وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم السبت، عن بيان لشركة "جازبروم" عبر البريد الاليكترونى.

وأشارت "بلومبرج" إلى أنه تم خلال الفترة بين عامي2021 و2024 نقل 40 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي عبر الأراضي الأوكرانية على أساس سنوي.

وقال فيترينكو المدير التنفيذي لشركة نفتوجاز إن الصفقة تتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبى.