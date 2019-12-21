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رغم تراجع أسعاره.. النفط يحقق مكاسب للأسبوع الثالث بفضل آمال التجارة

نيويورك- رويترز
نشر فى : السبت 21 ديسمبر 2019 - 3:42 ص | آخر تحديث : السبت 21 ديسمبر 2019 - 3:42 ص

تراجعت أسعار النفط، أمس الجمعة، لكن كلا خامي القياس حقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي وسط انحسار توترات التجارة الأمريكية الصينية، مما عزز ثقة الشركات وتوقعات نمو الاقتصاد العالمي.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 66.14 دولار للبرميل، منخفضا 40 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة، لكن بمكاسب أسبوعية حوالي 1.4 بالمئة.

وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 60.44 دولار للبرميل، بانخفاض 40 سنتا أو 1.21 بالمئة، وبمكاسب نحو 0.6 بالمئة على مدار الأسبوع.

وعزز التقدم في تسوية نزاع التجارة بين أكبر بلدين مستهلكين للنفط في العالم توقعات ارتفاع الطلب على الطاقة في العام القادم.

وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال في نيويورك: "التركيز ما زال منصبا على التطورات المتعلقة بوضع التجارة الأمريكية الصينية، ومع قدر كاف من الأخبار الإيجابية طوال الأسبوع".

كانت الصين أعلنت يوم الخميس قائمة إعفاءات جمركية على ستة منتجات نفطية وكيماوية من الولايات المتحدة، بعد أيام من قول واشنطن وبكين إن من المقرر توقيع اتفاق تجارة أولي في يناير.

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