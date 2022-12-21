زيلينسكي: زيارتي لواشنطن تهدف إلى شكر الشعب والرئيس الأمريكي على دعمهم

أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، قبل قليل: "زيارتي لواشنطن تهدف إلى شكر الشعب الأمريكي والرئيس الأمريكي جو بايدن، على دعم صمودنا (خلال حرب روسيا على أوكرانيا)"، وفقا لما نشره موقع "العربية.نت" في نبأ عاجل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ووصل الرئيس الأوكراني، إلى واشنطن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، للقاء نظيره الأمريكي وإلقاء خطاب في الكونجرس.

وقبيل وصول زيلينسكي بدقائق، أعلنت واشنطن، عن تزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت الأكثر تطورا للدفاع الجوي، في صفقة بلغت قيمتها 1.85 مليار دولار.