 زيلينسكي: زيارتي لواشنطن تهدف إلى شكر الشعب والرئيس الأمريكي على دعمهم - بوابة الشروق
الأربعاء 21 ديسمبر 2022 9:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

زيلينسكي: زيارتي لواشنطن تهدف إلى شكر الشعب والرئيس الأمريكي على دعمهم

سارة أحمد:
نشر في: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 9:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 9:02 م

أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، قبل قليل: "زيارتي لواشنطن تهدف إلى شكر الشعب الأمريكي والرئيس الأمريكي جو بايدن، على دعم صمودنا (خلال حرب روسيا على أوكرانيا)"، وفقا لما نشره موقع "العربية.نت" في نبأ عاجل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ووصل الرئيس الأوكراني، إلى واشنطن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، للقاء نظيره الأمريكي وإلقاء خطاب في الكونجرس.

وقبيل وصول زيلينسكي بدقائق، أعلنت واشنطن، عن تزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت الأكثر تطورا للدفاع الجوي، في صفقة بلغت قيمتها 1.85 مليار دولار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك