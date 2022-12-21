سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 1610 طربة حشيش و66 ألف قرص مخدر في مطروح

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية حاسمة ضد تجار المخدرات وضبط 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم 1610 طربة حشيش و66 ألف قرص مخدر وأسلحة نارية وذخائر في مطروح.

وشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن مطروح، والإدارة العامة لتدريب الكلاب البوليسية بأكاديمية الشرطة، حملة أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة، استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتي قسمي شرطة الضبعة ومطروح.

وتمكنت الحملة من ضبط شخصين -مقيمين بدائرة قسم شرطة الضبعة- حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما 1490 طربة لمخدر الحشيش وزنت 203 كيلو، 66 ألف قرص مخدر لعقار ترامادول، 3 بنادق آلية و6خزائن وطلقات نارية لذات العيار، سيارتين، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة".

كما تم ضبط شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة النجيلة- حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته "120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما، مبلغ مالي، هاتف محمول".

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ20 مليون و350 ألف جنيه تقريبا.