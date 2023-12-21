طاهر النونو لـ«الشروق»: لن نقبل بهدن جزئية وأى مقترح لا يتضمن وقفا كاملا لإطلاق النار لا مكان له

النونو: طلب إسرائيل التفاوض مع حماس بشأن صفقة أسرى إعلان رسمى بسيطرة الحركة الكاملة على غزة

نتنياهو يدعى أن هناك مفاوضات لتحرير الأسرى لخداع المجتمع الإسرائيلى

الحديث عن ضغوط مصرية قطرية علينا أو تنافس بين البلدين فى الوساطة غير صحيح إطلاقا.. واجتمعنا على طاولة واحدة مع مسئولى البلدين خلال مفاوضات الهدنة السابقة

القاهرة والدوحة معنيتان بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى والحديث عن ممارستهما ضغوطا على المقاومة غير صحيح إطلاقا

حماس ليس لديها اعتراضات على بحث ترتيبات البيت الفلسطينى من الداخل عندما تستقر الأوضاع

لا نضع فيتو على أحد ومن يختاره الشعب الفلسطينى نرحب به وسنتعاون معه

«طوفان الأقصى» جاءت لإعادة القضية الفلسطينية إلى نصابها الطبيعى.. ولا يمكن محو هزيمة إسرائيل من التاريخ

مع دخول العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة يومه الـ76، وفشل حكومة الاحتلال فى تحقيق أى من أهدافها المعلنة سواء القضاء على حركة حماس وقادتها أو استعادة الأسرى عبر العملية العسكرية، عاد الحديث مجددا عن مفاوضات بشأن صفقة جديدة لتبادل الأسرى، وسط تشديد من جانب قيادة حماس على عدم الالتفات لأية أطروحات بهدن جديدة، والتمسك بوقف إطلاق نار شامل وإنهاء العدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التى دخلتها فى قطاع غزة، ليبدأ الحديث بعد ذلك عن التفاوض غير المباشر بشأن تبادل الأسرى وتفاصيل تلك العملية، وذلك وسط نشاط من جانب مصر وقطر من أجل وضع حد للعدوان على غزة.