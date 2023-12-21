قال أوليفر تسيبسه الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي.إم.دبليو، إن الشركة تستهدف بيع أكثر من نصف مليون سيارة كهربائية خلال العام المقبل "وهذا يعني تحقيق معدل نمو كبير بأكثر من 10%".

وبلغت مبيعات الشركة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي 247 ألف سيارة كهربائية في مختلف أنحاء العالم.

ويعتقد تسيبسه، أن خطة الاتحاد الأوروبي لحظر السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل (السولار) بحلول 2035 "خطأ".

وقال تسيبسه، إن أول عاقبة ستكون زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون "إذا تم حظر المحركات الجديدة الأكثر كفاءة، سيلجأ أصحاب السيارات ببساطة إلى استخدام سياراتهم القديمة لوقت أطول".

وأضاف "إذا وضعت كل البيض في سلة تكنولوجية واحدة، فإن الأسعار في السوق ستزيد بنفس النسبة. إنها عملية هبوط عنيفة ليست في مصلحة أحد".

علاوة على ذلك، فإن الكهرباء التي يتم الحصول عليها من الفحم والغاز الطبيعي ليست طاقة مستدامة. ولا أحد يعرف "ما إذا كنا أو متى يمكن تأمين إمدادات كافية من الطاقة المتجددة... ويصبح الموقف حرجا عندما يكون هناك حظر قبل طرح حلول بديلة مستدامة".

في الوقت نفسه ستظل ملايين السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية موجودة في عام 2035. ولكي تواصل هذه السيارات العمل بوقود نظيف يجب الانفتاح على التكنولوجيا الجديدة".