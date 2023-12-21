الحكومة الأردنية: المملكة تقود جهدا دوليا أمميا لاستمرار إرسال المساعدات إلى غزة

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين، إنّ المملكة تقود جهدًا دوليًا أمميًا لإدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة.



وأضاف في تصريحات صحفية الخميس، نقلتها قناة «المملكة»، أن الأردن نجح في إيجاد مسار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مباشرة عبر جسر الملك حسين.



وأشار إلى أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الأغذية العالمي سيّرا الأربعاء، قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 46 شاحنة محملة بـ750 طناً من المواد الغذائية الأساسية إلى الفلسطينيين في غزة، حملتها شاحنات مدنية أردنية إلى معبر العوجا، ثم إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.



وأكد أن هذه الخطوة تعد انتصارا للدبلوماسية الأردنية في إدامة إرسال المساعدات إلى غزة؛ بغية التخفيف عن الأهل في القطاع، لافتا إلى أن هذا الطريق الجديد لإيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم يعد أقل مسافة، ويضمن وصولها بشكل أسرع؛ نظرا لما يتعرض له معبر رفح من ضغط في حجم المساعدات وصعوبة إيصالها بشكل مستدام؛ نتيجة ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تعرقل إدامة وصول هذه المساعدات إلى داخل القطاع.



ولفت إلى جهد الملك عبد الله الثاني منذ اليوم الأول للحرب على غرة، وتأكيده في الزيارات الخارجية للدول العربية والغربية على ضرورة إدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، ومنع تهجير الغزيين.



وتحدث المبيضين، عن دور الشعب الأردني والقطاع الخاص في التبرع لدعم الأشقاء في غزة، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الأمر الذي يعكس أهمية القضية الفلسطينية في وجدان الأردنيين.



وحول المستشفى الميداني الأردني الخاص/ 2 جنوب غزة، أوضح أن إنشاء هذا المستشفى جاء استمرارا للرسالة الأردنية بضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بغية تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأهل في القطاع، والتخفيف عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي.



وأشار إلى عملية الإنزال الجوي السادسة لمساعدات طبية ومستلزمات علاجية إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة، والتي قامت بها إحدى طائرات سلاح الجو الملكي الأربعاء.



وذكر أن إنزال المساعدات جرى بواسطة صناديق مخصصة للحفاظ على سلامة المواد الطبية بداخلها، لديمومة عمل المستشفى للاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والطبية للأهل في القطاع.