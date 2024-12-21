القبض على سارق الهواتف المحمولة من عيادة طبيب بالهرم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله من منشور على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تحذير المواطنين من أحد الأشخاص لدخوله عيادة طبيب وسرقة عدد من الهواتف المحمولة ومبلغ مالى من عاملة بالعيادة.

بالفحص أمكن تحديد الشاكى (طبيب – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ) وقرر أنه مالك عيادة "كائنة بدائرة القسم" وتعمل بها إحدى الفتيات "تحمل جنسية إحدى الدول" والتى قررت أنه حال تواجدها بمفردها بالعيادة حضر إليها شخص "لا تعلم بياناته" وطلب منها حجز كشف لمريضة وانصرف ثم فوجئت بعودته مرة أخرى للعيادة وقام بالاستيلاء منها على (3 هواتف محمولة – مبلغ مالى) ولاذ بالهرب وأفادا بعدم قيامهما بتحرير محضر بالواقعة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (سلاح أبيض – أحد الهواتف المستولى عليها) بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بقيامه بالتصرف ببيع الهاتفين المحمولين "لأحد الأشخاص" أمكن تحديده وضبطه وبحوزته الهاتفين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.