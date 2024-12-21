الأزهر يدين حادث الدهس في ألمانيا: الاعتداء على الآمنين أيا كان دينهم ‏جريمة نكراء

دان الأزهر الشريف، حادث الدهس «المروع» الذي وقع في سوق بمدينة ‏ماجدبورج الألمانية، وأسفر في حصيلته الأولية عن مقتل 11 شخصًا وإصابة ‏العشرات.

وقال الأزهر في بيان، إن الاعتداء على الآمنين وترويعهم أيًا كان دينهم أو معتقدهم ‏جريمة نكراء، وخروج عن كل التعاليم الدينية والقيم الإنسانية والأخلاقية، التي جاءت لتحفظ الدماء وتبني ‏جسور التعايش بين البشر.

وأضاف أن هذا الأمر يتطلب تضافر الجهود الدولية للقضاء على الفكر المتطرف ‏واقتلاعه من منابعه، وتعزيز الجهود الرامية إلى نشر قيم التسامح والسلام والأخوة الإنسانية.‏

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل ‏للمصابين.‏

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة «بيلد» الألمانية، بسقوط 11 قتيلاً على الأقل ونحو 80 مصاباً، في حادثة الدهس التي وقعت بمدينة ماغديبورج بوسط ألمانيا، بعد اقتحام سائق سوقًا لعيد الميلاد.

وصدمت السيارة، الحشد لمسافة لا تقل عن 400 متر، بحسب الصحيفة الألمانية. فيما ألقت الشرطة الألمانية، القبض على السائق الذي اقتحم السوق.

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في بيان على منصة «إكس»، إن حادثة الدهس في سوق الميلاد تثير أسوأ المخاوف.

وأضاف شولتس: «أفكاري مع الضحايا وعائلاتهم. نحن نقف إلى جانبكم وإلى جانب شعب ماغديبورغ. أتوجه بالشكر إلى عمال الإنقاذ المتفانين في هذه الساعات العصيبة».