أحمد موسى عن رسائل الرئيس السيسي: معدلات النمو ستضع مصر في حتة ثانية خلال 15 سنة

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لأكاديمية الشرطة اليوم، مؤكدًا أنها حملت رسائل هامة للشعب المصري.

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إن الرئيس السيسي حذر المصريين من «مؤامرات خارجية» تحاك ضد مصر، معقبا: «الرئيس بيقول خلوا بالكم يا مصريين فيه شغل بيتعمل علينا من أجهزة مخابرات».

وأضاف أن الرئيس السيسي تحدث بكل وضوح وصراحة ومكاشفة، بما مفاده «خلوا بالكم فيه خطط وشغل بيتم من أجهزة مخابرات، وأننا بوعينا ودورنا وشغلنا سنفشل هذه الخطط التي يتم تجهيزها ضد مصر من خصومنا، الذين ليس من مصلحتهم استقرار الدولة، ولن يتوقفوا عن العمل ضدنا».

ونقل دعوة الرئيس السيسي للمصريين للحفاظ على كل «شجرة وطوبة وزرعة في مصر»، مشيرا إلى توجيه الرئيس السيسي حديثه للشعب داعيا إياهم إلى التكاتف، لأن «الخطة التي استهدفت دولا عربية أخرى استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي لتحريك الناس، ولا تزال الادعاءات والافتراءات مستمرة حتى الآن».

ونوه إلى تفاؤل الرئيس السيسي بمستقبل مصر، قائلا: «الرئيس السيسي قال عندنا من 10 إلى 15 سنة بحسب معدلات النمو الاقتصادي التي يجري العمل عليها؛ هتكون مصر في حتة ثانية من غيري أو مع من بعدي؛ ولكن مانهدش مصر».

وختم موسى، بالإشارة إلى بشرى الرئيس السيسي بدخول 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية الجديدة إلى مساحة الرقعة الزراعية خلال العام المقبل 2025-2026.