شركة المياه تكشف عن أسباب انسداد شبكات وخطوط الصرف الصحي في أسوان

كشفت أعمال التطهير والتسليك المكثفة التي نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عن وجود انسدادات بالشبكات والخطوط الرئيسية للصرف الصحي سواء بالشوارع الرئيسية أو السوق السياحي أو المناطق السكنية؛ نتيجة لقيام بعض الأشخاص بإلقاء كميات من الأحجار والمخلفات المتنوعة داخل مطابق الشبكة.

وأوضحت الشركة، أن هذه المخالفات تسببت في انسداد الشبكات بالعديد من المواقع الحيوية، الأمر الذي أدى إلى حدوث طفوحات للصرف الصحي وتضرر الحركة العامة.



ومن جانبه، أكد المهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أن فرق الشركة تواصل على مدار الساعة إستكمال أعمال التطهير والتسليك الشامل بهدف القضاء النهائى على ظاهرة طفح الصرف الصحي؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بضرورة التعامل الحاسم مع أى معوقات تؤثر على كفاءة منظومة الصرف.

وشدد عامر، على أن إلقاء الأحجار والمخلفات داخل الشبكات يمثل سلوكا تخريبيا يترتب عليه أضرار جسيمة للمواطنين من تلوث بيئي وتعطيل لحركة المشاة والمرور، فضلاً عن تأثيره السلبي المباشر على المباني والعقارات السكنية، وما يسببه من خسائر مادية وجهد مضاعف لإصلاح الأعطال.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي بعدم السماح لأي شخص بالعبث أو إلقاء مخلفات داخل مطابق الصرف، والتعاون الكامل مع أجهزة المحافظة للحفاظ على سلامة الشبكات وضمان استمرار تقديم الخدمة بشكل آمن ومنتظم بما يمنع تكرار الطفوحات، ويحافظ على المظهر الحضاري والصحي للمحافظة.